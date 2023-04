FERNANDO BURLANDO ABANDONA LA DEFENSA DE JEY MAMMÓN: «EN ESTA SEGUNDA FASE VA A HABER OTROS COLEGAS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Fernando Burlando, quien en 2020 fue abogado defensor de Jey Mammón cuando Lucas Benvenuto presentó la denuncia por abuso sexual en su contra, decidió «separarse del tema» y no representarlo por la sensibilidad del tema. Sus declaraciones llegan poco después de que el conductor, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, decidiera irse del país rumbo a España.

«Yo me estoy separando de lo que es la problemática de Jey y Lucas. Trabajé hace dos años en este tema. Me dieron una misión, me dijeron ‘tenés que solucionar esto’. Tomé un tema delicado desde la convicción de la inocencia», dijo el letrado en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, expresó que el tiempo que trabajó en la denuncia pudo «certificar situaciones que tenían que ver con la acusación que no eran reales, eso es lo único que voy a decir, no me quiero involucrar, es un tema muy sensible».

Y confirmó que en «en esta segunda fase va a haber otros colegas». Consultado si serían de su estudio, respondió: «No sé, eso lo decidirá Jey», mientras que ratificó que, de todas maneras, «en este caso no se puede hacer un juicio», en referencia a que la Justicia consideró sobreseído al acusado por prescripción en 2021.

EL NUEVO ABOGADO

Tras la salida de Burlando, quien asesoraría al exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) a partir de ahora sería el doctor Javier Baños, a quien se le encomendó estudiar el caso.

Con esta jugada judicial será Benvenuto quien deberá probar la veracidad sus dichos en su denuncia del año 2020, en la que acusó a Mammon de abusarlo sexualmente cuando él tenía 14 años y el artista 32.

Según confirmó Todo Noticias, en este mismo momento se están redactando las denuncias en contra de la presunta víctima de abuso.

