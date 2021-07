FERNÁNDEZ: “EL IDEAL SERÁ CUANDO SEAMOS TODES Y A NADIE LE IMPORTE EL SEXO DE LA GENTE”

El presidente se refirió al decreto que permite a las personas no binarias elegir «X» en el espacio de sexo del DNI.

El presidente Alberto Fernández presentó la modificación del DNI para que las personas no binarias puedan completar el espacio del sexo con una opción «x», además de masculino y femenino. Y, en ese sentido cuestionó: “¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”.

“El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente“, dijo el presidente.

Y sostuvo: “Esto que algunos ven críticamente es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que para el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer, o lo que sea. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”.

Ante las críticas expresó: “Es un avance, no deberíamos renegar de esto”, comentó Fernández y agregó: «Al Estado le interesa registrarlo a Alberto Fernández, si cumple sus compromisos impositivos, si no lava dinero, si no delinque. Pero, ¿qué le importa el sexo?”, se preguntó.

Por último, sostuvo: “Uno encuentra mil modos de amar y de ser amado, y de ser felices. Hay que respetarlo y hay que celebrar que cada uno encuentre la felicidad a su modo. Seguimos dando pasos todos los días”.

