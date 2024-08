FELIZ JUBILACION JULITO LOPEZ, EL CAPATAZ, EL PADRE EJEMPLAR, EMOTIVA PALABRAS DE ROMINA

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

Es un placer para mí compartir que he tenido la oportunidad de trabajar junto a vos y conocer de cerca tu gran responsabilidad y compromiso. Tu dedicación y profesionalismo han sido notables y son ampliamente reconocidos por todos.

Como bien lo describe Romina López ‘tu hija” en su muro de Facebook, tu vida laboral ha estado marcada por un horario riguroso y una responsabilidad ejemplar. Todos hemos podido ver el impacto positivo de tu trabajo y tu compromiso continuo.

Te deseo una muy feliz jubilación, que disfrutes de esta nueva etapa y tiempo de calidad con tus seres queridos. ¡Felices jubilación! , el celular no los dejas estoy seguro.-

ROMINA LOPEZ en su muro de facebook, asi te escribe y te describe…

Papito, hoy después de estar 39 años al servicio de la gente, te vas por la puerta grande, dejando un pedacito de tu vida en cada una de las personas que ayudaste, y en cada acción que hiciste por mejorar tu amado Castelli.

A tus 23 años comenzaste a transitar este camino, con muchos sueños y esperanza. La vida no te fue nada fácil, sin embargo, tu fortaleza te ayudó a superar cada obstáculo que ella te presentó.

Siempre con la HUMILDAD y HONESTIDAD que te caracteriza, buscabas ayudar a todo aquel que a vos se te acercaba.

Oh Julito, el de asistencia perfecta, el que entraba a trabajar a las 6 pero llegaba a las 5 para tomar mate con sus compañeros y poder ver en qué podía ayudar hoy. Humano y servicial como pocos.

Lopecito, el tipo de los ojos tristes y la sonrisa grande, el que siempre te estaba esperando para tenderte una mano, o las dos. Muy poco valorado muchas veces, pero muy amado por su familia, sus amigos y toda la gente que lo conoce.

Mi viejito, no me imagino tu vida fuera de la municipalidad, fueron tantos años ahí, lo transitamos juntos cuando nos quedamos solitos, después vinieron mis hermanos, Gladis, y está hermosa familia que solo puede sentir ORGULLO por el ejemplo de que siempre nos diste. Nos enseñaste tanto, sobre todo ¡A no bajar nunca los brazos! y a ser honestos en esta vida.

Tú ejemplo de luchador incansable, de FORTALEZA, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, COMPAÑERISMO, SENSIBILIDAD, COMPROMISO Y DEDICACIÓN quedará siempre grabado en cada uno de los corazones de las personas que tuvieron y tenemos la oportunidad de conocerte.

Espero que esta nueva etapa que hoy inicia, la puedas disfrutar con mucha salud y felicidad.

Lo diste TODO Julito. Ya es hora que ese celular descanse, esa mente esté tranquila, y que puedas disfrutar de lo hermosa que es la vida, a pesar de todos sus desafíos y obstáculos.

SOS mi orgullo, nuestro orgullo. Nada me hace sentir más orgullosa que ser tu hija. Aparte de ser una excelente persona, sos un PADRE EJEMPLAR. TE AMO PAPÁ. TE AMAMOS.

GRACIAS POR TODO LO QUE NOS DISTE. GRACIAS POR ENSEÑARNOS CON EL EJEMPLO. SEGUIMOS TUS PASOS, Y VAMOS LOGRANDO DE A POCO, NUESTROS SUEÑOS.

SIN TODO LO QUE NOS DISTE, HOY NO PODRÍA ESTAR AL FRENTE DE UN AULA, ENSEÑANDO Y AYUDANDO A MUCHAS PERSONAS A CUMPLIR SUS SUEÑOS. ¡GRACIAS PAPÁ! SOY TAN FELIZ DE SER TU HIJA. DISFRUTA DE LO QUE VIENE. FELIZ JUBILACIÓN. TE AMAMOS

TU FAMILIA

