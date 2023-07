FEDERACIÓN SITECH NO INICIARÁ LAS CLASES: CONVOCARON A UN PARO

Desde el gremio aseguraron que luego de las vacaciones de invierno, no volverán a las aulas y enumeraron los motivos.

Federación Sitech no iniciará las clases luego del receso invernal debido a que llevaran a cabo un paro activo para el lunes 31 de julio «en disconformidad con la política salarial y la política educativa del gobierno»

«En el terreno salarial este sindicato no prestó conformidad en la paritaria de febrero, y si bien reivindica la cláusula gatillo, el cumplimiento de esta no alcanza en cuanto que con la inflación actual debe perfeccionarse y pagarse mensualmente y, por otro, lado la misma no contempla el pago de la deuda histórica de la gestión Peppo – Capitanich que hace que los sueldos para la docencia estén debajo de la línea de pobreza. Al mismo tiempo reiteramos, tal como se hizo en el marco de la paritaria, que la devolución de los descuentos por días de paro es un acto de justicia y que por lo tanto este sindicato de ninguna manera renunciará a este reclamo», explicaron.

En lo que respecta a la relación a la política educativa dijeron que «es notoria la incapacidad del Ministro Lineras para resolver los problemas del sector docente y del sistema educativo en general, y vale decir que el «relato» del Ministro no es más que un «meta relato» en el que la tan prometida «estabilidad» laboral para los docentes de Secundaria y Superior, fue solo «promesa» de un Ministro que se presentaba como «El Mesías» de la educación pero que claramente no era más que la continuidad de todos los que lo antecedieron».

«Este Ministerio encabezado por un «erudito» que discursivamente se presenta como el más abierto y dialoguista no ha podido dar respuestas a este sindicato sobre ninguna de las denuncias presentadas como es el caso sobre el estado de situación de los postítulos apócrifos presentados en el año 2019, cuya única consecuencia fue la suspensión de un concurso; no ha emitido ni una palabra ante la Denuncia que efectuara Federación SITECH a los organismos involucrados en todo el proceso de aprobación, seguimiento y control de postítulos (Subsecretaría de Formación e investigación, Dirección de Formación y Capacitación y Dirección de Títulos y Equivalencia); no ha emitido ni una palabra el profesor Lineras sobre la eterna reprogramación de concursos, que dicho sea de paso en febrero dijo que en menos de un mes se solucionaba, teléfono ministro ya estamos en julio», manifestaron.

Y continuaron con los reclamos: «siguiendo con las «no respuestas» de este Ministerio, recordamos que Federación SITECH pidió la nulidad del «paquete» de 5 postítulos, todo esto en el marco de la coherencia que tiene este sindicato y que siempre denunció el negocio y la estafa pedagógica detrás de los postítulos, sosteniendo desde el primer momento la necesidad de poner límite a la corrupción de los postítulos, el silencio casi sepulcral de Lineras claramente esconde todo un mensaje que deja al descubierto donde está parado en relación al festival de papelitos, y esto también se aplica al pedido que viene haciendo este sindicato sobre la reglamentación de las escuelas de gestión social en el ámbito de un Congreso Pedagógico-Docente, que debiera tratar todos estos temas que realmente preocupan a la docencia y no ese Congreso de Secundaria convocado recientemente que no es otra cosa que un «Congreso Bijuterie»».

Por todo esto, Federación Sitech no inicia las clases luego del receso invernal, convocando a toda la docencia a concentrarse y manifestarse en cada localidad el próximo 31 de julio.