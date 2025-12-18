Fausto Vera deja Atlético Mineiro y se convierte en el primer refuerzo de River

La salida de Vera se aceleró cuando Jorge Sampaoli le comunicó que no sería una prioridad dentro del proyecto deportivo para 2026. Ante ese escenario, River activó las gestiones para sumarlo, con la intención de que ocupe un rol central en el mediocampo tras la salida de Enzo Pérez.

El rol que espera Marcelo Gallardo en River

Si bien en la temporada 2025 Vera tuvo participación —32 partidos y 1.728 minutos disputados—, su rendimiento fue de mayor a menor. Completó apenas el 25% de los encuentros como titular y en el tramo final del campeonato perdió terreno, ingresando desde el banco en los últimos tres partidos.

Gallardo lo imagina como una pieza clave para reforzar la mitad de la cancha, aportando dinámica, recuperación y equilibrio. Con su llegada, River da el primer paso concreto en el armado del plantel para 2026 y empieza a delinear el equipo que buscará protagonismo a nivel continental.