FAUSTO VERA DEJA ATLÉTICO MINEIRO Y SE CONVIERTE EN EL PRIMER REFUERZO DE RIVER
El Millonario acordó la llegada del volante desde Atlético Mineiro a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, como primer refuerzo de Marcelo Gallardo.
Marcelo Gallardo ya tiene su primer refuerzo confirmado de cara a la temporada 2026. Mientras River proyecta el próximo año con la Copa Sudamericana como uno de sus grandes objetivos, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzó en la incorporación de Fausto Vera, mediocampista proveniente del Atlético Mineiro.
El jugador ya se encuentra en Buenos Aires y entre este jueves y el viernes se someterá a la revisión médica de rigor. En paralelo, los clubes terminan de resolver los últimos detalles administrativos para oficializar su llegada al Millonario.
Según trascendió en las últimas horas, el futbolista llegará a River a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra fijada en USD $4.000.000, condiciones que terminaron de convencer a todas las partes para cerrar la operación.
El recorrido de Fausto Vera y su salida de Brasil
Formado futbolísticamente en Argentinos Juniors, Fausto Vera se consolidó rápidamente como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Ese crecimiento lo llevó a ser transferido al Corinthians en 2022, en una operación cercana a los USD $7.000.000.
Luego de dos temporadas en el club paulista, el volante pasó al Atlético Mineiro en 2024, en una transferencia valuada en USD $4.500.000. Sin embargo, su ciclo en el equipo brasileño comenzó a perder protagonismo con el correr de los meses.
La salida de Vera se aceleró cuando Jorge Sampaoli le comunicó que no sería una prioridad dentro del proyecto deportivo para 2026. Ante ese escenario, River activó las gestiones para sumarlo, con la intención de que ocupe un rol central en el mediocampo tras la salida de Enzo Pérez.
El rol que espera Marcelo Gallardo en River
Si bien en la temporada 2025 Vera tuvo participación —32 partidos y 1.728 minutos disputados—, su rendimiento fue de mayor a menor. Completó apenas el 25% de los encuentros como titular y en el tramo final del campeonato perdió terreno, ingresando desde el banco en los últimos tres partidos.
Gallardo lo imagina como una pieza clave para reforzar la mitad de la cancha, aportando dinámica, recuperación y equilibrio. Con su llegada, River da el primer paso concreto en el armado del plantel para 2026 y empieza a delinear el equipo que buscará protagonismo a nivel continental.