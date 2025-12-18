EL TURCO MOHAMED SE VOLVIÓ VIRAL POR UN DESCUIDO INESPERADO DURANTE UNA ENTREVISTA: ¿ESTABA SIN ROPA INTERIOR?
Antonio Mohamed pasó de celebrar el bicampeonato del Toluca a ser tendencia por un incómodo momento en una entrevista televisiva.
El Toluca escribió una página histórica en el fútbol mexicano al consagrarse bicampeón de la Liga MX tras vencer a Tigres en la final del Torneo Apertura 2025. El encuentro decisivo, disputado en el Estadio Nemesio Díez, se resolvió luego de una extensa tanda de 24 penales, un desenlace poco habitual que quedó marcado como uno de los más dramáticos del certamen.
Con ese triunfo, los Diablos Rojos alcanzaron su título número 12 en el ámbito local e igualaron a Chivas como el segundo club más ganador del país. Bajo la conducción de Antonio Mohamed, el equipo consolidó un proyecto sólido, con experiencia y carácter en los momentos determinantes de la liguilla.
Sin embargo, el impacto del campeonato no se limitó al plano deportivo. En los días posteriores, el entrenador argentino volvió a ser noticia por situaciones extrafutbolísticas. Primero, por un tenso cruce con el periodista David Faitelson, quien cuestionó la suplencia del arquero Hugo González en el partido de vuelta de la final.
El momento viral que sacó al Turco Mohamed del guion
Cuando la polémica parecía disiparse, un nuevo episodio colocó al “Turco” Mohamed en el centro de la conversación pública. Días después de la consagración, el DT participó por videollamada en el programa Cuadro Titular de FOX, donde analizó la final y habló sobre su futuro profesional.
Durante la entrevista, en la que dialogaba con Claudia García, Ángel García Toraño, Félix Fernández y Fernando Ceballos, ocurrió el instante que desató la viralidad. Al caérsele uno de los auriculares, Mohamed se levantó de manera apresurada para acomodarlo y, en ese breve movimiento, la cámara captó una imagen que muchos interpretaron como su ropa interior.
Si bien la toma no fue lo suficientemente clara para confirmar de qué se trataba, el momento no pasó inadvertido en las redes sociales. Memes, bromas y comentarios se multiplicaron rápidamente, convirtiendo al entrenador bicampeón en tendencia por un descuido que no estaba en los planes..