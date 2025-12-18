Esta madrugada, el personal de la Comisaria Sexta mientras patrullaban en el barrio Matadero, interceptó a dos jóvenes con un pistola.

El operativo tuvo lugar en la intersección de calles 50 y 49, entre 20 y 22, cuando el personal de la Comisaria Sexta realizaba patrullaje de prevención. De esta manera, los efectivos identificaron a dos masculinos que circulaban a bordo de una motocicleta.

Durante el control, detectaron que portaban una pistola calibre .380 con su cargador y municiones, además de un arma blanca.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un arma de fuego tipo pistola, un cargador con cartuchos del mismo calibre, un cuchillo y una motocicleta marca Yamaha. Los involucrados fueron conducidos a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Se instruyen actuaciones en el marco de una causa penal por tenencia ilegal de arma de fuego, conforme lo establecido en el artículo 189 bis del Código Penal.