CRISIS ECONÓMICA: EL CONSUMO PRIVADO CAYÓ 1,1% EN NOVIEMBRE
El gasto de los hogares retrocedió frente a octubre y volvió a caer por quinto mes consecutivo, según datos del Índice de Consumo Privado (ICP-UP).
La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la semana pasada que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre fue de 2,5%, en un contexto de creciente inflación que acumula 27,9% en lo que va del año.
Cuyo fue la región de mayor suba mensual (+2,8%) y Noroeste y Patagonia, las de menor (+2,3%). «Alimentos y bebidas no alcohólicas» aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.