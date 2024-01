FALLECIÓ UN MENOR DE 12 AÑOS CON SÍNTOMAS POSIBLES DE DENGUE EN QUITILIPI

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Enfermeros del nosocomio local acudieron al domicilio del menor ubicado en el barrio Matadero y constataron el deceso del menor. De acuerdo a la clínica previa al fallecimiento y síntomas seria por dengue. A su vez, se comprobó que no tenía enfermedades previas, no estaba desnutrido, no tenía signos de golpes, no era discapacitado, iba a la escuela, jugaba al futbol.

El menor vivía junto a su padre y hermano en una humilde vivienda en el mencionado barrio y no recibió atención medica porque su padre «no lo notó enfermo».

Tras el deceso del niño, el padre comentó en el Hospital en Quitilipi que hacía 4 días estaba con fiebre, que le duró dos días, tuvo vómitos un par de veces, le dio paracetamol y dijo sentirse mejor.

Sin embargo, en la madrugada de este martes dijo sentirse descompuesto, lo llevó al baño, casi sin fuerzas. Pensó en llevarlo al hospital, pero caminando no iban a llegar, ya que no tienen ningún tipo de movilidad. A los pocos minutos el menor se descompensó, cayó al suelo y no se levantó más.

Finalmente, tras tomar estado público el deceso del menor por las redes sociales, numerosos vecinos de Quitilipi comentaron que son «cientos los pacientes con esta enfermedad y no se habla nada al respecto».

Relacionado