FACUNDO NAHUEL AMENDOLARA, SE VIENE OTRO CHOCOBAR

Texto Jose Ramon Santillan Sub. Ofl. Principal (R) Policia de Mendoza

Respetuosamente me presento ante ud. sin haberlo conocido en otras circunstancias. Desconozco sus antecedentes personales, y su entorno familiar, porque, los policías solo trascendemos o somos noticias, en hechos desgraciados, y muy pocas veces, por nuestros logros personales.

Facundo, en tantos años de servicio, aprendí que, hagamos bien o hagamos mal, en nuestro trabajo, siempre seremos cuestionados por hacer de más o por hacer de menos. A nadie le importa, si detrás suyo hay una familia que lo espera, porque los demás tienen derechos y garantías, en cambio el policía, no.

Como le dije, no conozco sus antecedentes funcionales ni personales; hoy, ud. es noticia por haberse defendido de un ataque, pero por sobre todas las cosas, es noticia por la fama del agresor, porque es una estrella, o por se una figura del espectáculo. Es como decir: él es rico, ud. Pobre; él tiene fama y ud. es policia.

En nuestro país, está permitido ser corrupto y ampararse en los fueros; ser estafador y ampararse en los fueros, ser abusador y ampararse en los fueros, ser el hijo de …hacer picadas y matar personas inocentes y tener beneficios; ser el hijo de …y asaltar personas y safar… perooo; ser famoso, ser el loco lindo, el copado, el pícaro que se le perdona todo, haaa pero…SER POLICIA Y CUMPLIR CON SU DEBER Y QUE EL AGRESOR O ATACANTE RESULTE HERIDO O MUERTO…. naaa, eso NO ESTA PERMITIDO.

Todos sabemos quien es Chano: Una …estrella de rock… a la que se le permitió de todo, a la que el poder de la fama inclino la balanza a su favor para eludir y burlar a la justicia de sus acciones y excesos a consecuencia de sus vicios.

De ud. Facundo, solo se habla de su acción por defenderse. Pero de Chano, tenemos para empapelar muros, no? En marzo del 2017 choco 8 autos y fue linchado por los vecinos. En abril choco una camioneta contra un árbol, iba acompañado de una joven. En el 2015 choco varios autos…

Chano, siempre zafó… Chano siempre se sale con la suya… porque Chano es un loco bueno, un copado no?

Cuando se es FAMOSO Y ADICTO, en nuestro país, es sinónimo de …PERMITIDO DE HACER LO QUE SE LES DE LA GANA, NO?… y entonces me acuerdo de que El Pity esta en la cárcel por pegarle un tiro a un amigo, y también me acuerdo del PFA JUAN ROLDAN que murió apuñalado por un psicótico en Palermo.

Entonces pienso, en la madre de Chano y los médicos pidiendo LA PRESENCIA POLICIAL porque sus vidas corrían riesgo por el nivel de agresividad de Chano, quien atacó a los médicos y a la madre misma.

Y claro, ahora, la mamá cuestiona el accionar policial por la edad y su inexperiencia? O sea, era mejor dejar que la acción siga? O acaso el POLICIA ES SACRIFICABLE…

Luego un periodista sale a cuestionar la acción porque se lo contó la mamá de Chano pero también porque el se pone en la postura de adicto… y claro, SER ADICTO Y FAMOSO ESTA BIEN, SE LE PERMITE TODO, NO?

Chano, en su carrera por la vida, entre la fama y la droga, le jodío la vida a más de una persona destruyendo bienes ajenos, poniendo en riesgo la vida de terceros, dijo una vez …Me hice cargo… pero, eso no lo habilita a continuar haciendo de las suyas, maxime cuando su condición pone en riesgo la vida de terceros… Claro, venia todo bien, se tapaba todo, se cubría todo, hasta que llego el día en que, el libre albedrío de apañar todo, lo paro una bala. Y ahora el responsable de las consecuencias de esos desenfrenos es el Policia? No mamá, no señora, no se lave las manos con el policía, porque ud. Bien sabía que llegaría el día en que todo esto terminaría mal. Así como ud. Llora y sufre por lo que le pasó a su hijo. Todos los dias, una madre de un policia llora por un hijo que cayó en cumplimiento del deber, todos los dias hay un hijo de policía preguntando por su padre que ya no lo volverá a ver…

El Policía recurre al uso de la fuerza letal cuando todas las opciones previas son agotadas, porque …antes que llore una madre del policía, es preferible otra cosa…

Se viene otro caso Chocobar? En ese caso, el agresor ERA EL BUENO Y CHOCOBAR EL MALO, LA JUSTICIA LE BAJO EL PULGAR A CHOCOBAR… Con MENDOLARA, también se van a lavar las manos?

La teoría de Tueller dice que: UN POLICIA TIENE 6,4 M. DE VENTAGA PARA REPELER UNA AGRESIÓN CON UN CUCHILLO O ARMA BLANCA… El equivalente a 01,20 segundos para desenfundar y disparar, ud. Facundo, lo hizo con el sujeto casi encima suyo… Quiera Dios que la justicia lo contenga y lo proteja…

Saludo UNO.

