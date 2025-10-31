ESTUDIANTE CHAQUEÑA PARTICIPÓ EN EL FORO REGIONAL DE JÓVENES SOBRE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, en representación del Gobierno del Chaco, recibió a Ciara Dickmann Ramírez, estudiante de la Escuela de Educación Técnica N° 16 “1º de Mayo” de Resistencia, quien tuvo una destacada participación en el Foro Regional de Jóvenes sobre Educación para la Participación Democrática y la Ciudadanía Responsable, que reunió a jóvenes de toda Latinoamérica.

Durante el encuentro, la ministra felicitó a la estudiante por representar al Chaco y al país en este foro virtual, donde compartió su visión sobre cómo construir una mejor educación. Acompañaron también integrantes del gabinete educativo y docentes de la institución.

Naidenoff destacó la importancia de escuchar las voces de los estudiantes en la construcción de políticas educativas: “Es fundamental conocer cómo viven la escuela, qué piensan y qué sueñan para el futuro de la educación”.

Por su parte, Ciara manifestó: “Este foro nos dio un espacio de escucha, diálogo e intercambio sobre temas que son relevantes para nosotros. Los chicos, los profesores y los directivos formamos un mismo equipo, y todas las miradas suman. No hay que dejar de consultar a los estudiantes, porque somos quienes vivimos la escuela día a día”.

La joven valoró además la posibilidad de conocer otras realidades educativas de la región: “Participar con chicos de distintos países nos permite abrir la mente, comprometernos y construir vínculos basados en el respeto y la empatía”.

Una experiencia que abrió nuevos diálogos

“Fue una experiencia muy buena porque abrió el diálogo entre profesores, directivos y alumnos. Todos tenemos realidades distintas, y este tipo de espacios nos permite entendernos mejor”, comentó Ciara. “Pude expresar mis ideas y experiencias cotidianas en la escuela, y creo que eso puede ayudar a mejorar la educación a futuro”.

Durante la reunión con las autoridades, la estudiante compartió su mirada sobre las áreas que considera prioritarias: “Hay que profundizar en economía, especialmente en la parte financiera, y también en Historia y Geografía, porque necesitamos conocer nuestro territorio. Lengua, Inglés, Matemática y Formación Ética y Ciudadana son materias fundamentales para nuestro desarrollo”.

La integrante del equipo técnico pedagógico de la Dirección de Nivel Secundario, Ana Negri Gandola, explicó que “del Chaco se propusieron dos estudiantes y Nación seleccionó a Ciara entre los 20 jóvenes de todo el país que participaron del foro, representando a la provincia y al país en un espacio de intercambio con alumnos de distintas partes de Latinoamérica”.

También participaron de la reunión las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk; de Descentralización Educativa, Marta Fassano; y de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Peláez Alcalá, entre otros funcionarios.

