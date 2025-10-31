EL NATATORIO MUNICIPAL “DANIEL FARANA” SE PREPARA PARA EL VERANO 2026

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El equipo de Poda Municipal, dependiente de la Secretaría de Ambiente, bajo la coordinación de Daniel Nuske, realizó una importante intervención en el natatorio Municipal Daniel Farana.

En esta oportunidad, se llevaron a cabo podas de formación en palmeras y árboles, retirando hojas y ramas que podrían representar un riesgo para los visitantes. Estas acciones también buscan embellecer el entorno verde y dejar todo listo para la temporada de verano.

El natatorio se prepara para recibir a vecinos y vecinas con colonias de vacaciones, clases de zumba y fines de semana para disfrutar en familia.

