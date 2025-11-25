ESTE MIÉRCOLES SE CONOCERÁN LAS PENAS PARA EL CLAN SENA

Tal como está previsto, este miércoles 26, a partir de las 9, se llevará a cabo la audiencia de cesura, donde se definirán las penas para los declarados culpables por el jurado popular, por la muerte de Cecilia Strzyzowski.

De esta manera, el juicio por este caso llegará a su fin y se conocerá la cantidad de años de cárcel para César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón y Fabiana González.

Por otro lado, los defensores de estos dos últimos adelantaron que pedirán el cese de prisión preventiva para ambos.

Según la figura legal aplicada, el jurado declaró a César Sena autor del femicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Esta calificación prevé prisión perpetua, que en la legislación argentina actual equivale a 35 años de cumplimiento efectivo, antes de solicitar algún tipo de revisión. Será la pena más severa del expediente y lo ubica como el principal responsable del crimen.

Para Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena, el jurado determinó participación primaria en el femicidio.En estos casos, la ley contempla la misma pena que el autor, cuando se trata de delitos castigados con perpetua. Por lo tanto, ambos recibirán, al igual que César Sena, prisión perpetua.

En relación con Gustavo Obregón y Fabiana González, los jurados resolvieron condenarlos por encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 del Código Penal. Esta figura penal establece condenas que van de 3 a 10 años de prisión.