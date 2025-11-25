CHARATA: JOVEN MADRE FUE DETENIDA POR EL PRESUNTO HOMICIDIO DE SU BEBÉ RECIÉN NACIDO

En la noche del domingo, alrededor de las 21:50, ingresó a la Guardia de Emergencia del Hospital Enrique V. de Llamas, una mujer de 47 años, con domicilio en el barrio Juan J. Valle, junto con un recién nacido, sin aparentes signos vitales.

El bebé fue asistido por el médico de turno, quien adelantó que se trataba de un recién nacido con placenta, sin signos vitales. Ante ello, se solicitó la intervención del médico forense.

La ciudadana manifestó que su hermana M.M.R, se encontraba descompensada y que tuvo un bebé, al que trajo al hospital.

Posteriormente, ingresó a la Guardia una ambulancia con una joven. La paciente fue examinada por la obstetra, quién adelantó que se encontraba con signos vitales estable.

El cuerpo del bebé fue a la morgue del hospital local hasta ser derivado a Sáenz Peña, a fin de practicarle la autopsia correspondiente.

Conforme lo dispuesto por la fiscal en turno, Maria Graciela Rafart Anton, a cargo de la Fiscalía N°3, recibió declaración testimonial a las ciudadanas C.S.P (hermana de la joven), C.E.G (sobrina) y N.I.J (madre), familiares de la misma, resguardando el lugar del hecho.

Personal policial acudió hasta el domicilio de la joven madre, donde se practicaron pericias de rigor y el secuestro de un teléfono celular.

La fiscal ordenó la detención de la mujer, en carácter preventivo, hasta aguardar resultado de la autopsia.

En el mediodía de este lunes, cerca de las 12:30, la magistrada informó que finalizó la autopsia al cuerpo del bebé, y se estableció que se halló con vida un breve lapso de tiempo, por lo que dispuso que se notifique la aprehensión a la madre, en la causa «Supuesto homicidio agravado».

El cuerpo del menor fue entregado a familiares, para fines póstumos.