El nordeste argentino registró un fin de semana extralargo de notable dinamismo turístico, integrado por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que en conjunto evidenciaron niveles significativos de actividad y movilización económica. En el caso de Chaco, la ocupación alcanzó el 54,4%, con un movimiento impulsado por el turismo interno y regional.

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indicó que el movimiento nacional fue impulsado por el clima templado, la variedad de eventos culturales y deportivos, y el formato de cuatro días, factores que también favorecieron el comportamiento regional.

En este marco, las cuatro jurisdicciones del NEA mostraron un flujo consolidado de visitantes que combinó turismo interno, regional y nacional, con ocupaciones que oscilaron entre rangos moderados y niveles máximos en diversas localidades.

El desempeño turístico conjunto del NEA reflejó una heterogeneidad propia de sus perfiles productivos y de su oferta, pero con un denominador común: la sostenida demanda en destinos naturales, la atracción generada por grandes eventos y el movimiento asociado a festivales y ferias.

Mientras Corrientes y Misiones concentraron picos elevados de alojamiento, Chaco y Formosa mostraron un incremento significativo en actividades culturales, deportivas y recreativas.

El gasto promedio diario en la región se mantuvo en valores altos, con estadías que variaron entre dos y tres noches según cada jurisdicción, reafirmando el interés por experiencias de naturaleza, patrimonio cultural y turismo urbano.

En su conjunto, las cuatro provincias aportaron un importante caudal de visitantes al movimiento total de los 1.694.000 turistas desplazados en la Argentina durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional.

Dinámica turística en Chaco

La Región Litoral, que concentra la mayor cantidad de plazas, registró un 73,1% de ocupación, mientras que la Región Centro-Sudoeste llegó al 55% y la Región Impenetrable al 35%, reflejando la estacionalidad de sus destinos.

El gasto promedio diario por turista fue de 65.000 pesos y la estadía media se ubicó en dos días, en un contexto caracterizado por la presencia de visitantes que viajan sin reservas previas y optan por estancias breves.

La capital provincial fue uno de los puntos más activos con eventos como Chaco Vibra, ferias regionales y la Feria Navideña del Paseo de los Artesanos, que se sumaron a diversas propuestas culturales en localidades del interior.

El fin de semana en Chaco también estuvo marcado por actividades deportivas y recreativas que convocaron al público en distintos municipios. Entre ellas se destacaron la Muestra Anual de Escuelas de Danza en Hermoso Campo y el evento Cumbiódromo Ft Bemore en el Gala Hotel & Convenciones.

Además, los visitantes recorrieron destinos naturales como El Impenetrable, uno de los territorios de biodiversidad más singulares del país, ideal para safaris fotográficos y avistaje de fauna característica de la región.

La capital mantuvo su perfil artístico, reconocida como la Ciudad de las Esculturas, con circuitos urbanos y paseos ribereños que enriquecieron la oferta durante el fin de semana.

Situación en Corrientes

Corrientes experimentó uno de los desempeños más destacados del nordeste, con un promedio provincial de ocupación del 85% y localidades que alcanzaron niveles máximos.

La capital y sus alrededores registraron una ocupación del 100%, impulsada por la realización del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, que reunió a miles de personas entre el 22 y el 24 de noviembre.

En Mercedes también se alcanzó el 100% de ocupación, mientras que Colonia Carlos Pellegrini llegó al 95%, consolidándose como una de las puertas de acceso más importantes a los Esteros del Iberá. Ituzaingó presentó un 80% de ocupación, traccionada por el Torneo de Pesca del Surubí, uno de los eventos deportivos más convocantes de la zona ribereña.

Los Esteros del Iberá superaron el 80% de ocupación, destacándose la afluencia en Cambyretá, Mburucuyá y San Nicolás, donde los visitantes participaron de actividades como avistaje de carpinchos, ciervos de los pantanos, osos hormigueros y aves autóctonas, además de navegaciones diurnas y nocturnas.

A estas propuestas se sumaron caminatas interpretativas y circuitos de naturaleza que forman parte del sello distintivo del Iberá como destino de conservación y turismo sustentable.

Movimiento turístico en Formosa

Formosa registró una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en 70.000 pesos por persona, con actividades distribuidas en diversas localidades.

La agenda provincial incluyó propuestas recreativas, artísticas, deportivas y culturales, entre ellas la séptima fecha del Campeonato Formoseño de Mountain Bike, ferias literarias y muestras fotográficas, además de paseos en piragua por el río Paraguay.

También se realizaron eventos como Zumba en tu Ciudad, Feria Tarde con Amigos, la feria por el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras y la Ecoferia del Río, que contribuyeron al dinamismo del movimiento turístico interno.

Las localidades formoseñas también desarrollaron actividades tradicionales y deportivas, como la 46ª edición del Precosquín y la 60ª edición del Festival Provincial del Folklore en Pirané. En Laguna Naineck se organizó Juegolandia, en Fontana se realizó la tercera edición de la Fitness Cup y en Herradura el primer Encuentro de Tradición en Movimiento.

Estas propuestas se sumaron a una grilla que buscó diversificar la oferta y ampliar el atractivo provincial durante el fin de semana largo, consolidando el compromiso de Formosa con el fortalecimiento de la actividad turística y cultural en distintos territorios.

Gran afluencia de turistas en Misiones

Misiones vivió un fin de semana largo de gran dinamismo con ocupaciones superiores al 75%, impulsadas por reservas de último momento y un flujo mixto de visitantes nacionales e internacionales.

Puerto Iguazú alcanzó picos del 90%, con alojamientos a pleno por el arribo de turistas aéreos y el movimiento fronterizo derivado del Black Friday en Paraguay y del feriado brasileño por el Día de la Conciencia Negra. Posadas tuvo una ocupación del 66% y El Soberbio llegó al 60%, mientras que Oberá, Alem y Eldorado registraron una alta concurrencia acompañada por actividades locales.

En Eldorado se destacaron la feria gastronómica Sabores del Alto Paraná, encuentros deportivos regionales y visitas guiadas en el Circuito Senderos del Paraná, que convocaron a miles de participantes.

El fin de semana estuvo marcado por un intenso movimiento en los pasos fronterizos, especialmente en el Puente Internacional Posadas-Encarnación y en el Puente Internacional Tancredo Neves de Iguazú, donde se registraron filas por el turismo de compras y cruces regionales.

En Puerto Iguazú, además del movimiento en parques y atractivos naturales, la ciudad ofreció propuestas culturales, funciones de cine gratuitas y una variada agenda nocturna.

El pernocte promedio fue de 3,5 noches, acompañado por actividades como Atardecer en Cataratas en el Parque Nacional Iguazú, el Nacional de Rugby de Veteranos en Garupá y el Torneo Itinerante de Natación en Posadas.