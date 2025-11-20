ESTE JUEVES SE PAGA EL REFRIGERIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS
Como es habitual, se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, para todos los beneficiarios.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el pago del refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial.
El mismo se abonará este jueves 20 de noviembre.
Como es habitual, se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.