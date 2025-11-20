Jue. Nov 20th, 2025

ESTE JUEVES SE PAGA EL REFRIGERIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

By Redaccion 6 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Como es habitual, se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, para todos los beneficiarios.

Cajero.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el pago del refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial. 

El mismo se abonará este jueves 20 de noviembre.

Como es habitual, se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com