PUERTO VILELAS: DETUVIERON A UN HOMBRE ARMADO EN LA COSTA DEL PARANÁ

Tenía un rifle calibre 22 sin documentación y registraba pedidos de captura y comparendo vigentes.

En horas de la madrugada, personal de la Prefectura Naval Argentina demoró a un hombre de 47 años que circulaba armado en la zona del Pasaje Isla Soto en Puerto Vilelas. El procedimiento ocurrió alrededor de las 04:30 hs, cuando los uniformados realizaban tareas de control.

Durante la intervención, junto con el personal de la Comisaria Puerto Vilelas, identificaron que tenía en su poder un rifle calibre 22, dos cargadores y 32 cartuchos del mismo calibre. El hombre no contaba con ninguna documentación que acreditara la tenencia del arma, por lo que fue inmediatamente demorado y el material fue secuestrado.

Al consultar sus antecedentes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que presentaba dos avisos judiciales activos, en primer lugar, una solicitud de comparendo en una causa por infracción a la Ley 23.737 (tenencia de estupefacientes), a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Corrientes y, por otro lado, una orden de detención vigente en una causa por ejecución de pena condicional, solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Conforme lo ordenado por la Fiscalía interviniente fue notificado de su aprehensión por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

