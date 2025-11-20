EDIFICIO PIACENTINI: OBRA EN MARCHA Y CRECIMIENTO URBANO PARA RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La construcción del Edificio Fideicomiso Piacentini avanza con solidez y se posiciona como una de las propuestas habitacionales más modernas de la provincia. El proyecto prevé la ejecución de 24 departamentos y contempla un plazo estimado de 18 meses para su finalización.

Impulsada por el Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y Fiduciaria del Norte S.A., esta iniciativa combina inversión privada y planificación estatal. Su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para familias con capacidad de ahorro mediante un mecanismo transparente, ordenado y sostenible.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, recorrió las obras que avanzan a buen ritmo en la avenida Piacentini 1385 de Resistencia. En el lugar destacó que en los próximos meses se concretarán etapas esenciales de infraestructura que permitirán acercar a más familias chaqueñas la posibilidad de acceder a su propio hogar.

Desde su lanzamiento, con un acto encabezado por el Gobernador Zdero y referentes de los organismos participantes, el Fideicomiso Piacentini fue valorado por su aporte al crecimiento urbano de la capital provincial. Este desarrollo se suma a otras acciones que buscan ampliar la oferta habitacional y fortalecer la comunidad con soluciones concretas.

De esta manera, el IPDUV brinda nuevas alternativas de vivienda, también genera empleo y dinamiza la economía ligada a la construcción.

