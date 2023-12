ESTE ES EL PLAN DE CAPUTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El foco estaría puesto en la exportación y en resolver los pagos a los proveedores del exterior.

Aunque todavía no hay anunios concretos por parte de Economía, se empienza a delinear las primeras acciones del gobierno de Javier Milei en los distintos rubros que está en una situación crítica. Uno de ellos es la industria automotriz, perjudicada por la crisis y las regulaciones estatales .

«Hay dos claves fundamentales. Mantener la producción y no reducir rápido la recaudación, porque si eso ocurre, no hay posibilidad alguna de lograr equilibrio fiscal. Es como si se gastó mucho dinero de más en una economía hogareña durante muchos años y para volver a cero se reducen muchísimo los gastos, pero también los ingresos. No se resuelve el problema», informaron fuentes del gobierno.

Desde el ministerio buscan que el impacto se el menor posible, tanto para el sector como para el Estado. Caputo, en primera instancia, mantendría el Impuesto PAÍS, ya que es uno de los que más recauda. Se eliminarían las SIRA y se tratará de impulsar las exportaciones.

«Una fábrica normalmente debería exportar entre el 70% y el 80% de su producción. Hoy, con tantas regulaciones como las que hubo en estos últimos años, lo que se ha generado es que muchas fábricas destinen un 50% o incluso más aún, al mercado doméstico. Eso es lo que hay que desarmar, pero no se puede hacer de golpe. Hay que trazar un camino con medidas y plazos para que se pueda exportar a los niveles normales y después avanzar en otros cambios más profundos», explican desde la cartera.