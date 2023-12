EL GOBERNADOR DE SANTA FE ELIMINÓ POR DECRETO LA «NO REPITENCIA» EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS

Tal como lo anunció en su primer discurso tras asumir el mando en Santa Fe, este lunes Pullaro dio de baja la medida. «Significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno», sostuvo.

Tal como lo anunció en su primer discurso ante las Cámaras legislativas, el nuevo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este lunes el decreto que pone fin a la no repitencia en las escuelas secundarias de la vecina provincia. El referente de JxC había anunciado en campaña que iba a dejar sin efecto la medida.

«Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo. Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela», dijo el mandatario al asumir el domingo pasado sus funciones.

«La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber. Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia», y «significa que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro Gobierno», cerró Pullaro contundente.

¿QUÉ ES LA «NO REPITENCIA»?

El proyecto de «avance continuo» o «no repitencia» se aplicó este año en 145 escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Santa Fe, las cuales representan alrededor del 20% del total de establecimientos de nivel secundario que voluntariamente se sumó a este programa. Es decir, no todos los establecimientos de nivel secundario estaban incluidos.

El proyecto se anunció en 2022 y fue presentado como un modelo que permite al estudiante que adeuda materias poder seguir con el grupo de pares etarios mientras se cursa el año y se recupera esas asignaturas adeudadas, muy parecido a lo que se hace en la universidad, esto es, sin tener que volver a hacer lo que ya se había aprobado ni repetir.