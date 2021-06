El presidente Alberto Fernández expresó que “estamos generando conciencia en las nuevas generaciones”, al encabezar un acto este mediodía en los jardines de la Residencia de Olivos para celebrar la reciente promulgación de la Ley 27.621 para la implementación de la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país. “Esta ley lo que hace es poner en cabeza del Estado y de quienes educan la obligación de educar a todos desde que son muy chiquitos de que todo tiene un valor superior”, agregó el Jefe de Estado acompañado por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta.

“El desarrollo industrial no permite cualquier cosa, el desarrollo exige un crecimiento igualitario y que no contamine, que no haga menos vivible el país, el barrio o el campo en el que estamos”, reflexionó el mandatario al presentar los alcances de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por unanimidad por el Congreso Nacional. Explicó que “todo eso puesto en cada día de escuela” va a hacer que “se vuelva cotidiano el entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo”.

La ley, que fue promulgada el jueves último mediante el Decreto N° 356 del Poder Ejecutivo Nacional publicado en el Boletín Oficial, es un aporte a la formación ciudadana y a la toma de conciencia sobre el cuidado del planeta. Además, tiene como uno de sus principales objetivos garantizar y establecer el derecho a la educación ambiental para todos los sectores y edades de la sociedad y en todos los ámbitos, tanto del sistema educativo formal como no formal e informal.

Por su parte, el ministro Cabandié dijo: “Nos enorgullece estar presentando una ley de educación ambiental para transformar la vida de las personas y de los y las estudiantes”. También destacó la presencia de los representantes de la sociedad civil que formaron parte de la actividad y dijo que “son un símbolo de la estrategia que vamos a seguir en la construcción de contenidos adecuados para tener ciudadanos responsables ambientalmente”.

En tanto, Trotta subrayó que “trabajar en equipo en esta decisión del Presidente permitió construir y consolidar los consensos que permitieron que se sancione esta Ley por unanimidad, poniendo en valor todo el trabajo que se venía desarrollando, y que sintetiza el compromiso de toda la sociedad y de las fuerzas políticas en el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta”.

De la ceremonia participaron la titular del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez; los representantes de la Federación Nacional Campesina, Malvina Luera; del Movimiento Campesino Santiago del Estero (MOCASE), Ornella Paz; y de la ONG educativa Eco House, Máximo Mazzocco; el músico Pedro Aznar y un grupo de jóvenes.

Con una implementación a escala federal, la Ley apunta a “fomentar un nuevo modelo” que busca definir “los saberes mínimos que se necesitan para avanzar hacia el desarrollo sostenible” y alentar “un nuevo paradigma acerca de las personas, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza”.

La iniciativa surgió de un trabajo conjunto y coordinado entre las carteras de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, y en consenso con las provincias, a través de los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Educación (CFE). Además, dispone la creación de un Consejo Cultivo integrado por científicos, universidades, representantes de pueblos originarios, recuperadores, gremios docentes, legisladores, organizaciones sociales, guardaparques y jóvenes estudiantes.

Relacionado