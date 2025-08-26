ESTAFA $LIBRA: DIPUTADOS REACTIVAN ESTE MARTES LA COMISIÓN INVESTIGADORA

Hayden Mark Davis y Javier Milei.

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada en sesión especial una iniciativa para tomar el control de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA y su vinculación con Javier Milei, por lo que este martes finalmente se reactiva.

La comisión finalmente podrá cumplir finalmente con la designación de autoridades, luego de que la oposición aprobase la semana pasada una resolución que le allana el camino para hacerse de la presidencia y de esa manera normalizar el funcionamiento del órgano.

Esta situación surge mientras el Gobierno atraviesa otro escándalo por la filtración de audios que parecen incriminar a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y a Lule Menem por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Desde su creación, la comisión encargada de investigar la participación del presidente Javier Milei en la megaestafa $LIBRA permanecía paralizada por la imposibilidad de definir sus autoridades.

La nueva propuesta opositora, una especie de corrección al proyecto original, establece un mecanismo para resolver empates en la elección de autoridades, situación que había bloqueado el avance durante meses: «Será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara», precisa el texto.