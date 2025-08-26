ESTAFA $LIBRA: DIPUTADOS REACTIVAN ESTE MARTES LA COMISIÓN INVESTIGADORA
Con esta herramienta, la Cámara baja busca indagar cual es la responsabilidad que tuvo el presidente Javier Milei en la megaestafa de la criptomoneda.
Desde su creación, la comisión encargada de investigar la participación del presidente Javier Milei en la megaestafa $LIBRA permanecía paralizada por la imposibilidad de definir sus autoridades.
La nueva propuesta opositora, una especie de corrección al proyecto original, establece un mecanismo para resolver empates en la elección de autoridades, situación que había bloqueado el avance durante meses: «Será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara», precisa el texto.
La vicepresidencia quedará en manos del candidato que ocupe el segundo lugar en ese recuento, mientras que la secretaría corresponderá al mismo grupo de bloques que eligió al presidente. Con este mecanismo, la oposición asegura la conducción de la comisión, al controlar al menos 136 diputados, más de la mitad de la Cámara.
El proyecto establece además que la comisión deberá presentar su informe final antes del 10 de noviembre.
En ese sentido, quien se encamina a resultar ungida como presidenta es la massista Sabrina Selva (Unión por la Patria) en la reunión prevista para este martes a las 14 hs.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade reconoció en diálogo con Diputados TV que una comisión investigadora sobre hechos que involucran al Gobierno debe ser conducida por la oposición, y dentro del conglomerado opositor el bloque mayoritario (es decir, Unión por la Patria) es el que debe llevar la presidencia.