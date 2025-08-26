GRAN AGASAJO A LOS LADRILLEROS DE CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la Asociación Alemanes del Volga se celebro este 21 de Agosto el Día del Ladrillero, este evento organizado por la Municipalidad de Juan José Castelli se realiza hace cuatro años, por iniciativa del intendente Pío Sander, hoy ya es una tradición para homenajear a las familias ladrilleras de nuestra comunidad.

El coordinador de Relaciones con la Comunidad, César Luis Illesca, dio la bienvenida a los emprendedores ladrilleros , y posteriormente el intendente Pío Sander se dirigió a los presentes destacando la importancia y el valor del trabajo ladrillero:

💬 “El hombre corta, carga el horno , quema los adobes, pero la mujer siempre acompaña, muchas veces trabajando a la par. Este es un justo y merecido reconocimiento a quienes trabajan de sol a sol”.

📢 Representantes de los distintos sectores ladrilleros agradecieron a las autoridades por el acompañamiento que les permite seguir trabajando y comercializando su producción.

💬 “Estamos muy agradecidos por este agasajo y por permitirnos ser parte de esta celebración que nos reconoce como trabajadores y familias”, expresaron.

👉 Tras el almuerzo, se realizaron sorteos de herramientas y elementos de uso cotidiano para apoyar la labor diaria de los emprendedores.

Acompañaron la jornada la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, los concejales Clelia Obregón y Adrián Bordón, junto a miembros del Gabinete Municipal.

🌟 Una verdadera fiesta popular que reconoce el esfuerzo, la unión familiar y el sacrificio de los ladrilleros.

