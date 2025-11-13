ESTADOS UNIDOS Y LA ARGENTINA ANUNCIARON UN ACUERDO PARA FOMENTAR EL COMERCIO Y LAS INVERSIONES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La administración de Donald Trump anunció un acuerdo comercial con la Argentina que apunta a incentivar un aumento del intercambio bilateral y acelerar inversiones norteamericanas en la Argentina.
“Con el objetivo de una relación económica más sólida y equilibrada, Estados Unidos y Argentina acordaron un marco para profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversiones”, dice el comunicado oficial que compartió Estados Unidos.
Y agregó: “Este acuerdo de comercio e inversión recíproco busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades y crear un entorno transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación”.
Además, la Casa Blanca asegura que este acuerdo comercial refleja “la ambición y los valores compartidos por ambos países”.