¿ESTADO QUEBRADO? CAPITANICH SOSTIENE QUE ZDERO DICE MENTIRAS

El gobernador de la provincia hasta diciembre, publicó un comunicado en sus redes sociales donde habló de su gestión y le contestó al mandatario electo.

Jorge Capitanich apuntó contra Leandro Zdero este sábado por la mañana en sus redes sociales. El actual gobernador del Chaco aseguró que el mandatario electo «quebró la primera regla de urbanidad y convivencia democrática manifestando falsamente que recibe un «estado quebrado»».

Capitanich se expresó luego de la conferencia de prensa de Zdero, junto a Roy Nikish que se realizó el viernes por la mañana. «Las mentiras, injurias y calumnias le han permitido ganar las elecciones pero no voy a permitir ni la degradación de las instituciones ni la falsedad ni mucho menos el agravio gratuito», comienza el comunicado.

En ese contexto, lo acusó de no entender sobre finanzas públicas«pues su profesión de arquitecto no lo habilita, pero no se pueden emitir ex profeso frases temerarias».

«La contabilidad patrimonial del sector público provincial determina que el patrimonio neto es equivalente a 5.5 billones de pesos, 15776,4 millones de dólares al tipo de cambio oficial mayorista. Esto significa que el activo (bienes y derechos) supera holgadamente el pasivo. También, por primera vez en la historia, tenemos 4 años de superávit fiscal primario y financiero junto a un fondo de estabilización fiscal que es la base de un programa sólido y sustentable», explicó el gobernador que dejará el cargo en diciembre.

Asimismo, Capitanich subrayó que su adminsitración a cargo del Ejecutivo «es ordenada y previsible. Y espero que la nueva administración a partir del 10/12 mantenga el precio del transporte público en 75 pesos, que sostenga el congelamiento de las tarifas de energía eléctrica, agua potable y cloacas pues ese fue el compromiso asumido en la campaña electoral».

Por último, agregó que desde Juntos por el Cambio, «se cansaron de repetir eso y espero que lo cumplan. Nosotros somos ordenados y responsables pero no permitiremos frases grandilocuentes ni operaciones políticas malsanas».

EL COMUNICADO COMPLETO