ESTABILIDAD LABORAL DOCENTE: CON AVANCES CLAVES, EDUCACIÓN Y SINDICATOS LLEVARON ADELANTE LA ÚLTIMA MESA TÉCNICA DEL 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Autoridades del Ministerio de Educación, miembros de juntas de Clasificación y representantes de los sindicatos docentes concretaron la última reunión del año de Mesa Técnica, espacio clave para la aplicación de la normativa vigente en materia de titularización y reubicación de docentes en los distintos niveles del sistema educativo, en el marco de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales. El encuentro marcó el cierre de un año de trabajo conjunto entre las partes, con un balance «sumamente positivo».

Al respecto, la subsecretaria Marta Fassano explicó que esta convocatoria tuvo como eje central la titularización y reubicación de docentes titulares en escuelas secundarias, institutos de nivel Superior y escuelas primarias, en particular en lo que refiere a maestros especiales. Asimismo, destacó el trabajo sostenido a lo largo del año, que ha permitido concretar las distintas resoluciones ministeriales «que han ido saliendo y que seguirán durante el mes de febrero, para que el año que viene, cuando comiencen las clases, ya todos los docentes puedan acceder a la titularización”. En ese sentido, remarcó que durante el período de verano continuarán las tareas vinculadas a la reubicación, a través de las juntas de Clasificación. “Estamos muy complacidos con este trabajo, porque se ha logrado el ordenamiento y la aplicación de la ley que es lo que esperaban los docentes”, afirmó.

Durante esta última reunión de 2025, los presentes abordaron todas las situaciones planteadas como «controversiales» por los representantes docentes en el proceso de titularización. La directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda, remarcó que “todas las demandas respecto de la estabilidad laboral han sido resueltas en esta mesa técnica”, y que los informes correspondientes ya fueron enviados a las juntas de Clasificación para regularizar cada caso. De cara al próximo ciclo lectivo y al proceso de estabilidad laboral, coincidió en que se espera que para el inicio del mismo puedan estar «regularizadas todas las situaciones y titularizados los docentes comprendidos en estas leyes, tanto de primaria, secundaria, Educación Bilingüe Intercultural y áreas especiales”.

“Nuestro objetivo era garantizar la estabilidad, el ordenamiento del sistema educativo y de las plantas funcionales de los establecimientos; una vez finalizado este proceso, se espera avanzar en nuevos concursos en el nivel Secundario. Esa es una aspiración que esperamos poder cumplir durante el año 2026 para normalizar plenamente la aplicación del estatuto del docente y asegurar la estabilidad”, concluyó Altamiranda.

Relacionado