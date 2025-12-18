SEGÚN EL INDEC, BAJÓ LA DESOCUPACIÓN EN EL GRAN RESISTENCIA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la desocupación del Gran Resistencia, en el tercer trimestre del año, fue del 9,7%, con una caída de 1,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, cuando había sido del 10,9%.

No obstante, el área metropolitana del Chaco registró un índice muy superior al del promedio nacional, que fue del 6,6%, y además se mantuvo entre los dos conglomerados urbanos con mayor nivel de desempleo, sólo superado por Río Gallegos, con un 10,8%.

En tanto, en comparación con el segundo trimestre de este año, la desocupación en el Gran Resistencia bajó 0,6 puntos porcentuales (había sido del 10,3%).

El Indec informó este jueves que el desempleo en la Argentina se ubicó en el 6,6% en tercer trimestre del 2025, y que afectó a más de 3,1 millones de personas.

Por otro lado, la Tasa de Actividad (TA) -que mide la población que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente, sobre el total de la población, y está compuesta por la población ocupada más la población desocupada– subió del 45,2% del tercer trimestre del 2024 al 46,2%.

En tanto, la Tasa de Empleo se ubicó en el 41,7%, con una suba de 1,4 punto porcentual respecto del mismo período del año pasado.