Durante diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará a mes vencido la cuota correspondiente a noviembre de las Becas Progresar. El cronograma de pagos ya se encuentra confirmado y se desarrollará de manera escalonada, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El programa Becas Progresar es gestionado por el Ministerio de Capital Humano y tiene como principal objetivo acompañar a jóvenes de todo el país para que puedan finalizar sus estudios obligatorios.

Calendario de pagos de las Becas Progresar en diciembre

ANSES informó que el calendario de pagos de las Becas Progresar para diciembre de 2025 se organiza de la siguiente manera, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 18 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre.

Los pagos se realizan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios al momento de la inscripción, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en diciembre 2025

Para este mes, el monto general de las Becas Progresar es de $35.000, correspondiente al período de noviembre. Tal como ocurre cada año, ANSES aplica una retención del 20% en el caso de los estudiantes del nivel obligatorio y de quienes cursan el primer año de una carrera de nivel superior.

El dinero retenido se libera una vez que se validan las certificaciones académicas y las actividades obligatorias exigidas por el programa. En cuanto a la cantidad de cuotas, esta varía según la convocatoria: quienes accedieron a 12 cuotas reciben ocho pagos regulares y cuatro estímulos, mientras que aquellos adjudicados bajo la modalidad de seis cuotas perciben cuatro pagos regulares y dos estímulos.

Requisitos de inscripción para las Becas Progresar

Si bien el programa cuenta con distintas líneas de becas, todos los beneficiarios deben cumplir con tres requisitos generales.