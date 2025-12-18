COMUNICADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se solicita a la población que, al momento de realizar la separación de los residuos domiciliarios, tenga especial cuidado con los elementos punzocortantes.

En particular, los vidrios deben ser correctamente separados y acondicionados, con el fin de evitar accidentes en el personal encargado de la recolección de residuos.

Desde la Secretaría su titular Rubén Chávez informó que se han reportado varios accidentes ocasionados por vidrios, por lo que se realiza un llamado a la colaboración de los ciudadanos para llevar adelante un manejo responsable de los residuos domiciliarios, cuidando la seguridad de quienes realizan esta tarea diariamente.

