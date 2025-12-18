SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera Villa Angela, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JONATHAN EDGARDO NAVARRO, de 35 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física robusta, tez caucásico, cabello negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera blanca a rayas, gorra roja, pantalón tipo buzo negro у zapatillas gris, llevando consigo una mochila con documentaciones. Se le ha visto por última vez en Calle Neuquén en fecha 17/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera Villa Angela al 3624645155 o al servicio de emergencias 911.-

