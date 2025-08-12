ESTABA FUMANDO, SE QUEDÓ DORMIDO Y SE LE PRENDIÓ FUEGO LA CASA

Incendio de vivienda.

Alrededor de la 1.40 del domingo, la Policía tomó conocimiento de un incendio en una vivienda situada en Hipólito Yrigoyen y Soldado Fernández de Villa Ángela.

Ante ello, se dirigió al lugar una dotación de bomberos, quienes observaron una vivienda constituida de material, con un incendio declarado en los sectores del dormitorio y del comedor.

Con previa verificación del corte del suministro eléctrico, los bomberos extinguieron el proceso combusto, mediante el arrojo de agua a presión.

El fuego en su accionar provocó la destrucción total de mobiliarios como así también el tiznamiento generalizado en todo el inmueble.

El propietario de 58 años, manifestó que otra persona se encontraba fumando en el dormitorio, aparentemente, quedándose dormida. El cigarrillo sería el que comenzó el foco, incendiando primero el colchón, propagándose luego hacia el resto del inmueble.

No hubo personas lesionadas por este accidente.