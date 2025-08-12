AXEL KICILLOF RECORRIÓ LA MATANZA Y LLAMÓ A «MARCARLE UN LÍMITE» A JAVIER MILEI

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo presente La Matanza junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente Fernando Espinoza, con quienes recorrió el municipio y entregó escrituras de viviendas a más de mil familias.

Tras destacar la importancia de la presencia del gobierno bonaerense en el acompañamiento de los vecinos, Kicillof resaltó la oportunidad de “marcarle un límite” al presidente Javier Milei en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

“Estamos en una situación muy complicada. Cuando nos preguntan qué hacer ante esto, desde la provincia y el municipio damos respuestas, acompañamos, decimos que somos un ‘escudo y red’ contra las políticas de Milei”, pronunció el gobernador y agregó: «Fue un día muy productivo, pero también un día donde vimos los efectos de la política económica de Milei y las consecuencias de su plan de crueldad y abandono”.

En este sentido, puntualizó que “el 7 de septiembre hay una oportunidad enorme de marcarle un límite a Milei, de ponerle un freno”.

Magario, por su parte, subrayó que «es tiempo de que, frente a esta crueldad, empecemos a poner un poco de amor y responsabilidad frente a la gran irresponsabilidad que ha producido el gobierno de Milei».