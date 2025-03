ESCUELA 1027 DE CHARATA CON INAUGURACIÓN DE NUEVO EDIFICIO, SE OFICIALIZÓ EL INICIO DE CLASES EN LA PROVINCIA

CHARATA (Agencia) Luego de mucha espera, finalmente la obra de la Escuela 1027 «Federico Held» es una realidad. El gobernador Leandro Zdero decidió dar inicio al ciclo lectivo en Charata, aprovechando la inauguración de otras obras más. «El mayor reconocimiento es para Federico Held, que pensó en viviendas y una escuela para una ciudad en un país que no era suyo», rescató el intendente, Rubén Rach

«Es un día importante para la ciudad, para el barrio Ulm, y la comunidad educativa, porque es algo que se venía anhelando y esperando hace mucho tiempo, y es un día histórico. Quiero reconocer a todos los que hicieron posible que esto llegue a concretarse, pero principalmente. reconocer al señor Federico Held, que alguna vez pensó un barrio, una escuela en esta zona de Charata, por la cual que luchó, gestionó primero como barrio, y luego la escuela, que le recordara a su pueblo en Alemania.

Un año de desafíos

«Nos llena de satisfacción, después de tantas idas y vueltas, lograr verla echa realidad. Sé lo que el Gobernador y el intendente trabajaron para que esto suceda», agregó la ministra Sofía Naidenoff. En cuanto al nombre de la escuela, Federico Held, la ministra reconoció «que una persona extranjera haya pensado en la educación es un gran homenaje

«Es un año con muchos desafíos. La educación tiene que mejorar, la calidad de la educación. Sé que ellos (por los docentes) se comprometen con eso, y que el salario será un reclamo permanente, pero también tengo que reconocer que el Gobernador siempre decidió tratar este tema. Sé que esto no le basta al docente, pero la administración es para todos, y necesitamos que esto se mantenga en el tiempo, por lo cual se tomó la decisión de enviar partidas de insumos, y sostenimiento para sacarle esa tarea que antes salía del bolsillo del docente»

«La casa se abandonó por mucho tiempo, la casa que son nuestras escuelas. No son quejas, son decisiones, no me importa eso, nosotros tenemos que trabajar para mejorar las condiciones sin excusas», finalizó.

«Hoy 500 alumnos inician sus clases en este establecimiento, y esto es un orgullo, poder ver que esta obra se terminó. Además, hicimos entrega de diferentes elementos, y garantizamos el fondo para insumos y mantenimiento. Además, aquí se otorga almuerzo y merienda», detalló el Gobernador Leandro Zdero.

«La emoción de María Inés, la directora, es un poco replicar lo que le pasa a toda la comunidad educativa, con este edificio nuevo, con todas las comodidades. Tenemos que recuperar el respeto al docente, algo que se perdió y recuperar la calidad educativa, donde estuvimos últimos siempre en los índices de los últimos años», agregó.