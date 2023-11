ESCÁNDALO EN BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN FERNANDO: RENUNCIARON 7 MIEMBROS TRAS DENUNCIAR HECHOS DE CORRUPCIÓN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En las últimas horas se desató un escándalo en Bomberos Voluntarios San Fernando Capital Resistencia tras la renuncia de 7 miembros, entre ellos la reconocida y premiada bombera, María Gómez. La decisión «indeclinable» se la comunicaron formalmente a Cristián Godoy, presidente de la asociación civil, tras denunciar diversos hechos encuadrados en presuntos delitos de corrupción.

Visiblemente afectada por la situación, tras su larga lucha para posicionar el cuartel en el que se desempeñó durante más de 10 años, María Gómez hizo una exposición pública de la situación relatando la existencia de usos «irracionales» de los fondos del cuerpo activo para «fines personales».

«No se puede continuar con equipamiento vencido, ya que la última compra de equipos Estructurales fue en el año 2016, no se puede seguir cuando se vendieron 2 camiones (1 camioneta y 1 tráiler con tanque para combustible) y solo se compró un camión que según nos informó el presidente se pagó 2 veces por el tema dólar supuestamente«, planteó el mensaje que comunicó la renuncia de 7 de los 10 miembros.

Otro dato que añadió la mujer es que este «es el tercer cuartel con problemas y lo más raro es que todos son manejados por la misma familia» que -relató- «cuentan con el apoyo de Defensa Civil de la provincia».

En comunicación con este medio, Gómez señaló que no denunció penalmente los hechos relatados ya que consideró que «nunca nadie hace nada por las denuncias que se han presentado ya por otros cuarteles». Expresó que hace dos años vienen exigiendo que los provean de equipamiento «porque el nuestro está todo vencido». «La presidencia la estaba llevando prácticamente yo, pero solamente con lo que tiene que ver con la gestión», dijo la mujer al exponer su bronca por el fin de una historia que comenzó con su gran trabajo en 2012.

La renuncia de 7 miembros de Bomberos Voluntarios.

El terreno en el que actualmente funciona la asociación fue gestionado por Gómez como así también su limpieza y construcción. Una gran vocación de la mujer. «No teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos baños y yo me fui a cuidar ese terreno por las usurpaciones en una casilla sin nada«, señaló sobre el trabajo que comenzó hace más de una década.

Con precisiones, la referente de bomberos voluntarios recordó distintos hechos que atravesaron todo este proceso y las gestiones que realizó para que el cuartel logre posicionarse. «Yo me hacía cargo de lo que les pasaba a los chicos, yo tenía que correr al médico, yo tenía que sacar de mi bolsillo para pagar lo que los chicos necesitaban«, aseguró.

También repasó que consiguió años atrás una ambulancia, que fue donada y que funcionó un tiempo para llevar donaciones al interior en época de inundaciones. «Se fundió la ambulancia, atrás está tirada ahora. Miles de veces reclamé que la arreglen pero el presidente me respondía ´no hay plata, María´».

Entre los cuestionamientos más importantes, habló de la falta de equipamiento adecuado, relatando además de que se compraron 6 «de Paraguay, todos vencidos» . «Con ese equipo color caqui, que son todos los vencidos de Paraguay estamos saliendo, porque los negros estructurales que teníamos se compraron en el 2016, siete años después no se compró equipamiento», manifestó.

A propósito de no tener el equipamiento necesario, Gómez dijo «sufrimos quemaduras de tercer grado con un compañero. El seguro de la provincia no se hizo cargo, por medio de una conocida mía logré que nos curen. En el hospital no nos podían recibir, a los sanatorios no podíamos ir porque el seguro no nos cubría».

Manifestó que en uno de los incendios, en el que trabajaron junto a Bomberos de la Policía del Chaco, «ingresamos, estábamos trabajando y en un momento siento como que algo me corrió por todo el cuerpo. Era electricidad. Estaba trabajando sobre piso con agua, mi bota estaba pinchada».

Finalmente, Gómez resaltó que «la corrupción está en todos lados» y pidió que no compren bonos a la asociación ya que «es el gran negocio para unos pocos».

Relacionado