ES EX COMBATIENTE Y NO LO DEJARON ENTRAR AL ESTADIO POR SU VESTIMENTA DE MALVINAS

El ex combatiente de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín había llevado por primera vez a su nieto a la cancha, pero la FIFA no lo dejó pasar. En Mendoza también hubo polémica.

Lo que debía ser la primera vez de un abuelo y su nieto juntos en la cancha, terminó en un mal momento para un ex combatiente de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín. Se trata de Hérctor Naveda, quien este martes llegó hasta el Estadio del Bicentenario para disfrutar un partido del Mundial Sub-20 junto a su nieto, pero no lo dejaron entrar por un insólito motivo.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia. Cuando voy a ingresar al estadio dos sujetos de seguridad de la FIFA me dicen que no puedo, digo: ¿por qué?” a lo que le respondieron “porque está con una gorra de Malvinas”.