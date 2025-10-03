ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD A VECINOS DE JUAN JOSE CASTELLI

En el marco de las celebraciones por el Día del Pueblo, el intendente Pío Sander, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, y la concejal Clelia Obregón, encabezó la entrega de 50 títulos de propiedad a vecinos de la ciudad.

El acto se desarrolló en el Salón Nelly Jara, con la presencia de secretarios, subsecretarios y coordinadores del municipio. Durante la jornada, el equipo de Tierras Fiscales realizó la acreditación correspondiente a los beneficiarios que, habiendo cumplimentado los requisitos, accedieron a la tenencia legal de su inmueble.

“Es una gran satisfacción concretar esta entrega luego de un trabajo minucioso. En lo que va del año ya hemos entregado más de cien títulos en distintas instancias. Gracias por la paciencia y por confiar en este proceso que garantiza un derecho tan importante como es el de la propiedad.

Es una política de gobierno regularizar las tierras y darle previsibilidad y seguridad jurídica a quienes ocupan y cumplen con los requisitos legales para el otorgamiento de su título.”