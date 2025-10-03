AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO: EVENTOS POR EL 89° ANIVERSARIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI
Viernes 3 de octubre
8:30 Hs- En la sede de IPRODICH, Capacitación sobre Voto Inclusivo BUP (Boleta Única de Papel).
10:00 Hs- 6to piso de Lotería Chaqueña, lanzamiento del Deporbingo 2025.
📍En JUAN JOSÉ CASTELLI
11:15 hs: Puesta en funcionamiento de oficina de SECHEEP.
– Organiza: SECHEEP.
12:00 hs: Entrega de elementos para UPI y Hogar Madre Teresa de Calcula + habilitación de salita de atención de niños en UPI + entregas de Fundación Soy Chaco para ladrilleros.
-Ministerio de Desarrollo Humano y Fundación Soy Chaco
-Lugar: calle Padre Holzer 991, esquina Perón.
18:00 hs: Acto 89° Aniversario de Juan José Castelli + entrega de títulos IPDUV + entregas de títulos de tierras fiscales.
Lugar :»Pulmón Verde Enzo G Ferrari», avenida Gral. Güemes y calle Roque S. Peña.
📍 En RESISTENCIA
18:00 hs: Habilitación de refacciones del Club Chaco For Ever
-Ministerio de Infraestructura.
-Av. 9 de Julio 2222, Villa San Juan.
