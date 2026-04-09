Encontraron muerta a Maitena Garofalo Rojas, la nena de 14 años que estaba desaparecida en Merlo: investigan si se quitó la vida

En las últimas horas y tras una búsqueda, encontraron muerta a Maitena Garofalo Rojas, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo tras haber desaparecido cuando iba a la escuela. La última vez que sus familiares la vieron con vida fue este miércoles a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la EES N°16.