Jue. Abr 9th, 2026

ENCONTRARON MUERTA A MAITENA GAROFALO ROJAS, LA NENA DE 14 AÑOS QUE ESTABA DESAPARECIDA EN MERLO: INVESTIGAN SI SE QUITÓ LA VIDA

por Redaccion J 1 hora atrás

La última vez que la vieron fue este miércoles a las 8 de la mañana en la puerta del colegio.

Encontraron muerta a Maitena Garofalo Rojas, la nena de 14 años que estaba desaparecida en Merlo: investigan si se quitó la vida
Encontraron muerta a Maitena Garofalo Rojas, la nena de 14 años que estaba desaparecida en Merlo: investigan si se quitó la vida

En las últimas horas y tras una búsqueda, encontraron muerta a Maitena Garofalo Rojas, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo tras haber desaparecido cuando iba a la escuela. La última vez que sus familiares la vieron con vida fue este miércoles a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la EES N°16.

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