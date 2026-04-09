ANSES: LAS PERSONAS QUE YA NO PODRÁN COBRAR LA AUH EN ABRIL
Los requisitos de un monto fundamental el próximo mes, los topes de ingresos y el plazo límite para solicitarlo.
Quiénes no podrán cobrar la AUH en abril
Existen cinco motivos principales por los cuales el sistema de la ANSES puede dar de baja o suspender la liquidación de la asignación:
Falta de residencia legal: para extranjeros, es requisito indispensable acreditar una residencia mínima de dos años en el país. El vencimiento de documentos o cambios en el estatus migratorio pueden bloquear el pago.
Incumplimiento de la Libreta AUH: si bien la falta de presentación de la Libreta del año anterior no siempre implica la baja total inmediata, sí genera la retención del 20% acumulado y pone en riesgo la continuidad del beneficio si se adeudan controles de salud y escolaridad de periodos prolongados.