ENCONTRARON EL CUADRO ROBADO POR LOS NAZIS QUE BUSCABAN EN MAR DEL PLATA

La Policía recuperó este miércoles el cuadro que había sido robado por los nazis en Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial, y que era buscado en Mar del Plata. Se trata de «Retrato de una dama», del pintor italiano Giuseppe Ghislandi.

Lo entregó la familia que lo tenía ante la Fiscalía. Este jueves se hará la audiencia de imputación ante el fiscal Carlos Martínez.

El caso salió a la luz hace una semana por una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, de Rotterdam. Los periodistas encontraron el cuadro mientras navegaban por avisos de un sitio de ofertas inmobiliarias, entre los que la pintura se veía colgado sobre un sofá verde en una sala de estar.

La casa era de una de las hijas de Friedrich Kadgien, un alto funcionario nazi que robó el cuadro durante la Segunda Guerra Mundial. El anuncio fue retirado desde entonces.

La obra pertenecía a Jacques Goudstikker, un conocido comerciante de arte judío-neerlandés, y figuraba desde hacía tiempo en las listas internacionales de obras desaparecidas.

El martes, los fiscales locales entraron en la casa de Mar del Plata mientras Patricia -una de las hijas de Kadgien- se encontraba en ella. Sin embargo, el cuadro no estaba allí, dijo el fiscal federal encargado de la investigación.

Así, la Justicia ordenó el arresto domiciliario para Patricia Kadgien y su esposo, acusados de entorpecer la investigación.

Además, durante un allanamiento realizado en la casa de la hermana de la mujer investigada, se secuestraron dos cuadros que, de acuerdo a la mirada de los expertos en Artes Visuales convocados especialmente, podrían ser de 1800. También se encontraron dibujos y grabados varios.

Las obras serán analizadas para establecer si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial.

A su vez, se ordenaron otras tareas, pero se enmarcan dentro de la reserva del legajo dispuesta por el juez por 48 horas para garantizar su cumplimiento.