Jue. Sep 4th, 2025

FRUSTRAN OPERATIVO POR PRESUNTO SECUESTRO: TODO FUE UNA DISCUSIÓN DE PAREJA

By Redaccion 3 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos policiales acudieron hasta un domicilio en Fontana, tras un llamado por un posible secuestro.

Por: DataChaco
Operativo por presunto secuestro.

Alrededor de las 19 de este martes, una operadora del sistema 911 recibió un llamado por una mujer que habría sido vista atada y gritando dentro de un automóvil gris, que circulaba por calle Geraldi Donato al 2500.

Ante la gravedad, se desplegó un operativo con participación de unidades especiales, tras entrevistas a vecinos del lugar y seguimiento por cámaras de videovigilancia que lograron detectar el vehículo en Ruta Nacional N° 11, entre avenida Malvinas y Sierras de Córdoba.

La intervención del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y División Delitos contra las Personas, permitió identificar a la supuesta víctima, y los agentes se dirigieron a un domicilio en Fontana.

Allí, tras dialogar con la mujer, se esclareció el episodio. Confirmó que se encontraba en el auto junto a su pareja, con quien mantenía una discusión por motivos personales; negó haber estado atada o retenida contra su voluntad, y expresó que no deseaba realizar ninguna denuncia.

En el hecho intervino la Fiscalía de Género en turno, a cargo de Abel Benítez, quien dispuso se le tome declaración testimonial a la mujer y su pareja, un hombre de 31 años.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com