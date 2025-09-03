DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES COMPLEJAS RECUPERARON UNA TABLET ROBADA DE UN TALLER DE MOTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad dieron con el sospechoso minutos después del hecho.

El incidente ocurrió esta mañana, cuando el propietario de un taller mecánico ubicado en calle Frondizi y Avenida Castelli denunció que, a través de las cámaras de seguridad, observó a un hombre ingresar al local y sustraer una tablet. Tras realizar averiguaciones por cuenta propia, el damnificado logró identificar al presunto autor, un hombre de 36 años.

Con esta información, alrededor de las 11:15 hs, los agentes realizaron recorridas por la zona donde lograron localizar a un individuo cuyas características coincidían con las denunciadas. Al ser identificado, se le realizó una requisa, hallando entre sus prendas la tablet sustraída.

El sospecho fue aprehendido, y el dispositivo fue secuestrado para su posterior restitución al propietario.

