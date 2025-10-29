EN VILLA ÁNGELA: SAMEEP EXTIENDE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO “CASA 30”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se prevé que los trabajos finalicen en las próximas dos semanas, permitiendo que más de 45 familias cuenten con el servicio de agua en sus hogares.

Dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos, Sameep avanza con la obra de extensión de la red de agua potable en el barrio Casa 30 de Villa Ángela, que contempla la instalación de 600 metros de cañería de PVC de 75 mm.

En este sentido, el presidente de la empresa, Nicolás Diez, destacó la importancia del proyecto: “Estos trabajos son ejecutados por agentes de nuestra empresa estatal, pertenecientes a la Coordinación de Zona III. Se trata de una obra fundamental que generará mejores condiciones de vida para muchas familias”. Además, remarcó el compromiso de Sameep con la equidad en la prestación del servicio:

“Cada chaqueño, sin importar dónde resida, debe tener acceso a un servicio de agua potable óptimo. En eso estamos trabajando, con una mirada integral hacia las zonas postergadas desde hace mucho tiempo”.

Por su parte, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, subrayó el compromiso de la actual gestión con la expansión y el mantenimiento de la red: “Trabajamos arduamente para responder a cada inconveniente y gestionar nuevas obras. La intención es continuar con múltiples intervenciones, mejorando la prestación, sumando nuevas conexiones y reemplazando cañerías que ya cumplieron su ciclo”.

