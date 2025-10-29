SAENZ PEÑA SECUESTRAN PLANTAS DE MARIHUANA EN EL BARRIO GINÉS BENÍTEZ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña llevaron adelante un procedimiento alrededor de las 13, en el barrio Ginés Benítez, donde lograron secuestrar siete plantas de marihuana.

El operativo se realizó este mediodía, luego de que el personal policial obtuviera información sobre la presencia de plantas de cannabis en una vivienda del barrio. Durante la recorrida, los agentes observaron a un joven que cargaba una planta con características similares a marihuana y que, al notar la presencia policial, se dio a la fuga ingresando a una casa.

Al inspeccionar el domicilio, los efectivos constataron la presencia de siete plantas con características de marihuana en el patio, y realizaron pruebas de campo que confirmaron que se trataba de cannabis sativa.

La Fiscalía Antidrogas N° 2, dispuso el secuestro de las plantas y la notificación de las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley de Estupefacientes y la Ley Provincial 2304-N de Narcomenudeo.

El operativo se desarrolló con el apoyo de la División Inteligencia Criminal Interior, quien brindó asistencia en las tareas de investigación.

