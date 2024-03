EN LA PREVIA DE LOS AMISTOSOS, HABLÓ SCALONI: «NUNCA DIJE QUE NO IBA A SEGUIR»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al tenso momento que vivió en el Maracaná tras el triunfo contra Brasil, donde deslizó la posibilidad de dar un paso al costado. «Necesito pensar qué voy a hacer», había expresado en aquella conferencia que mantuvo en vilo al fútbol argentino hasta que definió su continuidad, con la Copa América de Estados Unidos en el horizonte.

«Lo que dije fue algo pensado, meditado. Ese momento era de reflexión, después de un año difícil», expresó Scaloni en la previa al amistoso con El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos. «Es una locura decir que es un año difícil después de ganar un Mundial. Pero fue difícil no sólo en lo futbolístico, sino en lo personal. Era un momento de pensar, saber qué queríamos hacer», agregó el entrenador en una entrevista para AFA Estudio.

Scaloni explicó que sus palabras surgieron tras «reuniones con la gente que tocaba» y que, aunque nunca anunciaron dejar de seguir, sí buscaron reforzar una idea. «Era lo que queríamos: reforzar los conceptos, no bajar el pistón. Es lo que se trata: seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo. Era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía», afirmó.

El entrenador también reflexionó sobre la dificultad de mantener la motivación tras haber ganado todo en pocos años con la Selección Argentina, algo que Nicolás Tagliafico deslizó hace una semana: «Leí que dijo que después del Mundial sentís una sensación rara, extraña, un vacío… No es fácil seguir compitiendo, hacerle entender a los jugadores que hay que seguir», comentó. Sin embargo, destacó la competitividad del grupo y la importancia de mantenerse enfocados en la competencia.

Asimismo, Scaloni reveló que enfrentó «un año difícil en lo familiar» y que esto influyó en su desempeño. «La vida del futbolista es estar lejos de la familia. Cuando tenés hijos chiquitos que van creciendo, sumado a los problemas de mis viejos, son cosas que influyen en tu vida personal», confesó.

En cuanto a la preparación para la Copa América, Scaloni aseguró que la Albiceleste no cambiará su enfoque. «Argentina sale a competir todos los partidos y el que juega con Argentina tiene un condimento especial. Es una selección potente. No ha cambiado, no cambia que hayamos ganado», afirmó el director técnico. «Nuestra manera de afrontar los partidos es siempre la misma, con respeto al rival y sabiendo lo que queremos. La manera de prepararlo no ha cambiado», concluyó.

