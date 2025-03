EMOTIVO ACTO EN MESÓN DE FIERRO: “QUERÍA QUE EL NOMBRE DEL CHACO SE CONOZCA” DIJO DON LUIS LANDRISCINA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, acompañó anoche el emotivo acto realizado en las instalaciones del Club Sportivo Necochea, ubicado en la localidad de Mesón de Fierro.

Durante el acto se realizó la entrega de un colectivo en calidad de donación, producto de gestiones realizadas por el reconocido actor y cuentacuentos chaqueño, Luis Landriscina, ante SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), quien les proveyó de dicho vehículo.

El micro se utilizará para el traslado de estudiantes de Mesón de Fierro, Pampa Landriel y zonas aledañas que estudian diferentes carreras terciarias en Charata y General Pinedo. Para la entrega formal de esta donación, el Gobierno provincial asesoró y agilizó los trámites correspondientes para la inscripción del club en la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, instrumento que les permite recibir donaciones a nombre del club.

Además, también se llevó a cabo la firma de un convenio con Lotería Chaqueña para la construcción de una cancha de vóley para la institución con una inversión de $ 12.036.000,00.

A su vez, se anunció la construcción de un cajero automático que se instalará sobre la calle de acceso principal, lindante a la delegación policial. El mismo contará con un cajero automático habilitado las 24 horas para realizar todas las operaciones: extracción de efectivo, pagos de impuestos y servicios, transferencias, recargas, inversiones y préstamos. La obra iniciará este 25 de marzo y tiene un plazo de 60 días.

Todas estas acciones beneficiarán a la localidad de Mesón de Fierro y demuestran, nuevamente, el compromiso constante que tiene el Gobierno de la provincia con cada rincón de Chaco.

Del acto formal también asistieron la vicegobernadora, Silvana Schneider; la ministra de Educación, Sofía Naidenoff; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; legisladores nacionales; intendentes Bruno Cipolini (Sáenz Peña), Franco Ciucci (General Pinedo), Víctor Machuca (Las Breñas), Ariel Hofstetter (Chorotis), Adalberto Papp (Villa Ángela), Rubén Rach (Charata) y Silvio Sotelo (San Bernardo).

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “LA EDUCACIÓN TIENE QUE SER LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA QUE LOS CHICOS TENGAN UN FUTURO MEJOR”

El jefe del Ejecutivo provincial destacó la importancia de la educación, el esfuerzo y el compromiso con la comunidad para construir un futuro mejor. También remarcó la relevancia de unir esfuerzos para generar oportunidades en la provincia.

El Gobernador agradeció a Don Luis Landriscina por ser parte del evento y mencionó: “Don Luis es un chaqueño que nos representa a todos y viene a unirnos en un sueño. Hace un tiempo atrás comencé a tener vínculo con Luis, nos llamamos por teléfono, y él siempre tiene un interés para con la provincia y eso es un ejemplo para imitar”.

De esa manera, el gobernador Zdero recordó que, el Día de la Bandera del Chaco, Luis Landriscina fue declarado como «Abanderado del Chaco» en reconocimiento a su labor de representar a la provincia a nivel nacional e internacional. “Llevó a Chaco al mundo y eso demuestra que los sueños se pueden cumplir”, expresó.

“Los sueños se realizan cuando se trabaja con determinación. Queremos que la educación sea la herramienta fundamental para que los chicos tengan alas fuertes hacia un futuro mejor”, valoró el mandatario provincial haciendo foco en la importancia de la perseverancia y la constancia como claves para alcanzar metas.

A su vez, anunció la regularización de la personería jurídica del club luego de más de 80 años de espera, la construcción de la cancha de vóley y el apoyo económico para el funcionamiento del transporte. “Gracias al esfuerzo conjunto, hoy ese club puede operar en regla y acceder a beneficios”, indicó.

Zdero enfatizó la necesidad de trabajar unidos más allá de las diferencias políticas. «Hoy, bajo la bandera del Chaco, estamos todos juntos. Nos merecemos mucho más y tenemos que transitar un camino de encuentro y oportunidades», concluyó.

DON LUIS LANDRISCINA

Al momento de tomar la palabra, Luis Landriscina, expresó su gratitud y mencionó: “Yo soy lo que soy porque tengo un don, el don que Dios me dio”, a la vez que recordó sus inicios en la escuela, donde sus maestras ya notaban su capacidad para el relato y el humor.

El reconocido cuentacuentos remarcó el esfuerzo conjunto que permitió la llegada del colectivo que servirá para el traslado de los estudiantes de la comunidad.

Para finalizar, recordó su paso por el Festival de Cosquín y su deseo de que el Chaco fuera reconocido a nivel nacional. Contó que no participó para ganar, sino para que su provincia y su pueblo fueran nombrados en la radio. “El Gobernador aclaraba que yo tenía ganas de que se conozca el Chaco. Cuando fui a Cosquín, no fui para ganar y después seguir, yo fui para que se nombre a mi pueblo, a mi provincia, que se escuche el nombre del Chaco por la radio. La delegación no salía de mi pueblo, salía de Resistencia pero me aceptaron cariñosamente en la Peña Martín Fierro”, expresó.

