Emergencia en Discapacidad: Martín Llaryora pidió a los diputados que rechacen el veto

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó este martes su apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad e instó a los diputados a rechazar el veto del presidente Javier Milei.

“Quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde Córdoba le decimos no al veto”, señaló Llaryora en un contundente video compartido hoy en sus redes sociales. Allí, el gobernador consideró que «esta ley no pone en riego el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas».

“Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”, cerró en la grabación.

El video estuvo acompañado por un mensaje en el cual el gobernador cordobés hizo “un llamado firme a los diputados para que rechacen el veto».

Las declaraciones de Llaryora se dan en la antesala de una nueva jornada de movilización pautada para mañana miércoles, donde organizaciones, familias y referentes del sector realizarán una marcha federal para pedir por el rechazo al veto. En el caso de Córdoba, está previsto que la protesta se realice en horas del mediodía en la Plaza San Martín de la capital provincial.