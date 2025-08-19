PARA OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO: ESTE MIÉRCOLES SE HARÁN MÚLTIPLES INTERVENCIONES EN LA PLANTA POTABILIZADORA 2

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con el objeto de optimizar la impulsión de agua cruda hacia la Planta Potabilizadora N° 2, situada en Barranqueras, agentes de la empresa realizarán múltiples intervenciones en paralelo, que incluyen la reparación de una rotura sobre cañería de acero (múltiple), limpiar los canales que transportan agua coagulada, entre otras. La ejecución de las tareas se hará este miércoles desde las 7.00 hs. y se estima que durarán un lapso de 5 a 6 horas aproximadamente.

La realización de estos trabajos generarán reducción en el servicio de la Cisterna Sur y como consecuencia de ello, baja presión de agua potable en los barrios Carpincho Macho, Chacras 137 y 214 y sectores, aledaños a la Ruta 11 hasta la rotonda de la Ruta 16. Además, desde Cisterna Central se reducirá hacia la zona norte norte de Resistencia, abasteciendo Cisterna Norte desde el Acueducto Norte.

Del operativo, participarán personal de Electromecánica de Gerencia de Producción, agentes de playa de plantas, del Departamento Acueductos y la colaboración de la Gerencia de Servicios.

