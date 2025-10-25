ELECCIONES LEGISLATIVAS: ASÍ ES LA BOLETA CON LA QUE SE VOTA ESTE DOMINGO EN CHACO
En la provincia son tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre y cuatro diputados. Se presentaron diez listas.
Diez listas son las que competirán en Chaco este domingo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales en las que se renovará la mitad de los diputados nacionales (127 de 257) para el período 2025-2029, y un tercio del Senado (24 de 72) para el período 2025-2031.
La principal novedad es que serán los primeros comicios nacionales en los que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley 27.781, en reemplazo de las tradicionales boletas partidarias.
En la provincia se eligen dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales, y por primera vez se va a implementar en la provincia este nuevo sistema que reemplaza a la boleta partidaria tradicional.
En lo que corresponde al Chaco, serán tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre: María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR). Los diputados nacionales que renuevan su banca serán: María Luisa, Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria, Marilú Quiroz por el PRO y Juan Carlos Polini por Democracia para Siempre.
En detalle, la Cámara de Senadores renovarán 24 bancas por seis años correspondientes (tres por cada distrito) a: a Capital Federal, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Unión por la Patria (ex Frente de Todos) será la fuerza política que más renovaciones buscará en los comicios de este año.
En cuanto a la Cámara baja cuenta con un total de 257 bancas habilitadas para la labor parlamentaria. Actualmente, Unión por la Patria es la fuerza con mayor representación, con un total de 98 escaños en su poder. De ese total, son 127 diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre.
Las listas en competencia
- La Libertad Avanza (503)
- Fuerza Patria (501)
- Vamos Chaco (502)
- Proyecto Sur (180)
- Partido del Obrero (71)
- Nepar (193)
- Frente Integrador (201)
- Partido Dignidad Popular (202)
- Partido Polo Social – Mov. de bases (175)
- Unir (33)
Los candidatos por lista
La Libertad Avanza
Senado:
- Juan Cruz Godoy
- Silvana Schneider
Diputados:
- Mercedes del Rosario Goitía
- Guillermo Agüero
- Glenda Seifert
- Marcos Pastori
Fuerza Patria
Senado:
- Jorge Capitanich
- Magda Ayala
Diputados:
- Sergio Dolce
- Julieta Campo
- Juan Manuel «Juanchi» García
- Luisinia Lita
Vamos Chaco
Senado:
- Eduardo Aguilar
- Marina Silva
Diputados:
- Claudia Panzardi
- Eduardo «Lalo» Dahlgren
- Alejandra Alemán
- Enrique «Marito» Cáceres
Proyecto Sur
Senado:
- Mercedes Guadalupe Segura Lema
- Marcos Héctor Falchini
Diputados:
- Fabricio Nelson Bolatti
- Alicia Griselda Frías
- Sebastián Hernán Ciravolo
- María Elsa Rolón
Partido del Obrero
Senado:
- Germán Báez
- Verónica Nanni
Diputados:
- Oscar Deniz
- Elsa Sánchez
- Leo Grav
- Emilce Díaz
Nuevo Espacio de Participación (Nepar)
Senado:
- Miles Perkovich
- Alicia Santambrogio
Diputados:
- Erika «Turca» Nasir
- Dante Santi
- Ana Alvarenga
- Matías Bergia
Frente Integrador
Senado:
- Carlos Picón
- Clara Pérez Otazú
Diputados:
- Juan Carlos Bacileff Ivanoff,
- Natalia Elisabeth Hernando
- Darío Augusto Bacileff Ivanoff
- Silvia Rosana Fabbro
Partido Dignidad Popular
Senado:
- Jorge Gustavo Fernández
- Silvana Andrea García
Diputados:
- Waldemar Ostojic
- Silvia Cristina Rodríguez
- Jorge Esteban Kucera
- Fátima Lorena Bianco
Partido Polo Social – Movimiento de Bases
Senado:
- Ismael Walter Espinoza
- Mabel Cristina Villalba
Diputados:
- Modesto Ríos
- Edit Graciela Juárez
- Gustavo Javier Laguna
- Bianca Macarena Vallejos
Unir
Senado:
- Juan Mario Delgado
- Ana María Fernández Troxle
Diputados:
- Luis Alberto Cabrera
- Nanci Carolina Gómez
- Balbino Catalino Cañete
- Paula Sonia Colussi