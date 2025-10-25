RESISTENCIA: MENOR QUE CONVULSIONABA FUE ASISTIDA POR LOS AGENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La niña quedó en observación.



En la madrugada del sábado alrededor de las 3:15, personal de la División Patrulla Preventiva fue comisionado por el 911 hacia una vivienda ubicada en Seitor N° 300 aproximadamente, tras recibir un llamado por una supuesta menor convulsionando.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien manifestó que su hija de apenas 1 año estaba sufriendo convulsiones. Ante la urgencia del caso, los agentes procedieron a realizar la intervención correspondiente y trasladaron rápidamente a la niña junto a sus padres al Hospital Pediátrico Avelino Castelán.

La menor fue atendida por la médica pediatra de guardia, quien diagnosticó una convulsión febril. La paciente quedó en observación para su seguimiento clínico.

